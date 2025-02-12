12Æü¸áÁ°5»þ41Ê¬¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ï°ñ¾ë¸©ÆîÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½60km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï3.9¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤Î³Þ´Ö»Ô¤ÈºùÀî»Ô¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÆü¸÷»Ô¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¡¢ÆÊÌÚ»Ô¡¢º´Ìî»Ô¡¢¼¯¾Â»Ô¡¢¾®»³»Ô¡¢²¼Ìî»Ô¡¢¿ÑÀ¸Ä®¡¢