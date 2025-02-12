½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖBeautyoftheyear2025¡×È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¼¡À¤Âå¤ÎÈþ¤Î´ð½à¤òÄó°Æ¤¹¤ëÂ¸ºß¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡Ö¾Þ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï´ñÎï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£14Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥ç¥³¿§¤Î¥Í¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£ÅöÆü¤ÎÍ½Äê¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¯¥Ã¥­¡¼¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿¡£