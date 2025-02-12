¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤ÎG1¡ÖÂè68²óÃæ¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÅöÍóÃ´Åö»þ¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤ò·è¤á¤Æ¼èºà¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¶Ú½ñ¤­¤ò¼Î¤Æ¡¢½àÍ¥¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤À¡£¤è¤·¡¢10R4¹æÄú¤ÎÁ¥²¬ÍÎ°ìÏº¤Ë¥Ô¥ó¤È¤­¤¿¡ªÌ¾Á°¤ÈÏÈÈÖ¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£4ÆüÌÜ10R¤Ï3¥³¡¼¥¹·þ¤êÉÔÈ¯¤â¡¢3Ãå¤ÈºÇÄã¸Â¤Î·ë²Ì¤Ï»Ä¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´À°¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ë¹½¡Ê¥¾¡¼¥ó¤¬¡ËÉÒ´¶¤Ê¤È