ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¸©¤Ï¡¢²¼¿å´É¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ë¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ÏÈ¯À¸¤«¤é2½µ´Ö¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­±¿Å¾¼ê¡Ê74¡Ë¤Î°ÂÈÝ¤Ï¤¤¤Þ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²¼¿å´É¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ï¡¢Å¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½