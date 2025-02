ロックバンド「黒夢」が11日、横浜・ぴあアリーナMMで「CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR」を行った。この記事の写真を見る昨年デビュー30周年を迎えたボーカル・清春のツアーファイナルとして、同バンドが約10年ぶりに復活。追加公演となったこの日は、ベースの人時とともに人気曲「MARIA」「少年」など全23曲を披露し、ファンを熱狂させた。開演前の取材会で心境を聞かれた清春は、「わりと激しいので、ファンの人に負けな