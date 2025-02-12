【South of Midnight】 4月8日 発売予定 価格： 通常版：5,390円 Premium Edition：7,040円 4月8日発売の「South of Midnight」はアメリカ最南部のディープサウスを舞台とするアクションアドベンチャー。対応プラットフォームはXbox Series X|SとPC、開発はCompulsion Gamesが務める。Xbox Game Pass対応。 本作の特徴は