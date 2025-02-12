■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3070) ジェリビンズ 東証グロース (2459) アウン 東証スタンダード (3825) リミックス 東証スタンダード (9434) ＳＢ 東証プライム (2666) オートＷ 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (8830) 住友不