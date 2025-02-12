■東京公演＆大阪公演を終えて『Fiend/Friend in 20faces』の写真が複数公開 【写真】佐久間大介の感情がひしひし伝わる『20faces』舞台ショット／台本片手にセットの中佇むオフショット Snow Man佐久間大介が朗読劇・ノサカラボReading Echoes『Fiend/Friend in 20faces』のステージショットとオフショットを公開した。 ステージショットでは、ポスター横で記念撮影した写真に始まり、台本を持ち、遠くを