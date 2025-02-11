¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Ç¡Ö£Ð£Ç?¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ëÂçÁÔ¹Ô²ñ¡×¤¬£±£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤ÎºÙÀîÍµ»Ò¡¢Ä¹ÅèËüµ­¡¢»°±º±ÊÍý¡¢À¾¶¶ÆàÌ¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎËÁÆ¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤¬¤Ç¤­¤¿´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÄ¹Åè¤¬¡Ö¸½ÌòÃæ¤Ë¿·¤·¤¯£Ç?¤¬¤Ç¤­¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥à¤ÏËè²óÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´°÷¤¬½÷»Ò£Ç?¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿