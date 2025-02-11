◆ＡＣＬＥ▽１次リーグ第７戦神戸４―０上海海港（１１日・ノエビアスタジアム神戸）神戸は元日本代表組の活躍が光り、上海海港（中国）に４―０で快勝。決勝トーナメント進出を決めた。前半１１分、ＭＦ汰木の左サイドからのクロスをフリーの元日本代表ＦＷ武藤が相手ＧＫの股抜きシュートで先制。昨季リーグＭＶＰ男が“チーム第１号”で勢い付けた。後半は９分に追加点をあげると、同１１分には武藤が右サイドから汰木
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