½÷»Ò¹âÀ¸3¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É ¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ëー¥Çー¥¸ー¤¬¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤³¤ÎÆü¡¹¤ò¤ª¼é¤ê¤Ë¡Ù¤ò2·î12Æü¤ËÁ´¹ñÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡Ö¹¥¤­¤À¤«¤é¡£¡×¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¤Ê¤¼¥Ò¥Ã¥È¡©TikTokÈ¯½÷»Ò¹âÀ¸¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤¬²Î¤¦¡ÈÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¥½¥ó¥°¡É¤ÎÉáÊ×À­¡Ë ¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ëー¥Çー¥¸ー¤Ç¶Ê¤Å¤¯¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë³¤²»¡ÊGt/Vo¡Ë¤ÏºòÇ¯2·î¡¢¡Ö17ºÐ¤Ç³ð¤¨¤ë3¤Ä¤ÎÌ´¡×