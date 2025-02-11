¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎLittle Black Dress¡¦ÎË¤¬11Æü¡¢Åìµþ¡¦TOKYO FM¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿interfm¡ØTOKYO MUSIC SHOW¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¸å8¡§00¡Ë½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤È¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎDJ¤òÌ³¤á¤ëÎË¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó150¿Í¤Î´ÑµÒ¤È½ª»Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ºî»ì´ë²è¤ä¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¡õ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿Little Black Dress¤³¤ÎÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿