¡ØJ¥ê¡¼¥°¤Îº£¡Ù¤òÅÁ¤¨¤ëJÏÀ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¡¦Â¼ÅÄÏË¤µ¤ó¡ÖFOOTBALL TODAY KANAZAWA¡×¡¦ÎëÌÚ¹¯¹À¤µ¤ó¡ÖÆÊÌÚ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¾åµ­¤Î2Ì¾¤¬½¸¹ç¤·¡Ø³«ËëÄ¾Á°¡ª¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Î2025¥·¡¼¥º¥óÀïÎÏÊ¬ÀÏ¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿Æ°²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹