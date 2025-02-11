¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡ÊICC¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÀ©ºÛ¤ò¤«¤±¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï10Æü¡¢ICC¤Î¥«¡¼¥ó¼çÇ¤¸¡»¡´±¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÂçÅýÎÎÎá¤ÎÉÕÂ°Ê¸½ñ¤ÇÆ±Æü¡¢Ì¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛICC½êÄ¹¡Ö¿¼¤¤°ä´¸¤Î°Õ¡×¤òÉ½ÌÀÀ©ºÛ¤Î¥È¥é¥ó¥×»áÂçÅýÎÎÎá¤òÈóÆñICC¤Ï11Æü¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¥«¡¼¥ó¸¡»¡´±¤ÎÀ©ºÛ»ØÄê¤ò°ä´¸¤Ë»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡ÖICC¤Ï¡¢»ÄµÔ¹Ô°Ù¤Îµ¾À·¤È¤Ê