Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤Î³¤°è¤ÇÃæ¹ñ¤¬´É³í¸¢¤Î´ûÀ®»ö¼Â²½¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ö¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï11Æü¡¢°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ö¥¤¤ÏÆüËÜ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡ËÆâ¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢2023Ç¯7·î¤ÎÈ¯¸«°ÊÍè¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬Å±µî¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÃæ¹ñ¸þ¤±¥Ó¥¶È¯µë´ËÏÂ¡¢ÆüÃæ¸òÎ®¤Î³ÈÂçÁÀ¤¦Êâ¤ß´ó¤ê¤Ë¤¸¤à³°Áê²ñÃÌÆüÃæ´Ö¤Ç¤Ï¥Ó¥¶¤ò¤á¤°¤êÁÐÊý¤¬¾ò·ï¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ´Ø·¸²þÁ±¤ÎÆ°¤­¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò³Î¤«¤Ê¤â