ºå¿À¡¦µÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢£±£±Æü¤Î²­Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥­¥ã¥ó¥×¤ÇÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¡õ¥¸¥§¥Õ¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹ÃóÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¡Ê£µ£²¡Ë¤«¤éÇ®·ì»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸µºÇ¶¯¥ê¥ê¡¼¥Õ¥³¥ó¥Ó¤«¤é¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç£±£°£°µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à»á¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÅêµå»þ¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥é