Ê¡²¬¸©·ÙÅÄÀî½ð¤Ï11Æü¡¢ÅÄÀî»Ô°ËÅÄ¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç10Æü¸á¸å3»þ55Ê¬¤´¤í¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤é¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö·¯¤¿¤Á²¿Ç¯À¸¡£¤É¤³¤Î³Ø¹»¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£ÃË¤Ï20¡Á30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¿ÈÄ¹180ÄøÅÙ¤ÎÈîËþ¡£ÎÐ¿§¤Ã¤Ý¤¤¾åÃå¡¢Ãã¿§¤Ã¤Ý¤¤Ä¹¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£