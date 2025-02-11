Æâ¸þÅª¤ÊÀ­³Ê¤ÎÃËÀ­¤È¤ÎÎø°¦¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤ë°ìÊý¡¢°¦¾ðÉ½¸½¤ÎÉÔÂ­¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆâ¸þÅª¤ÊÀ­³Ê¤ÎÃËÀ­¤È¡Ö±ßËþ¤Ê´Ø·¸¡×¤òÃÛ¤¯¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê°¦¾ðÉ½¸½¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤Æâ¸þÅª¤ÊÀ­³Ê¤ÎÃËÀ­¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤Çµ¤¤Å¤­¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥ë¡¼¥È¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤Ë¤âÃËÀ­¤Ê¤ê¤Î°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é