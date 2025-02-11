Èþ¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥³¥¹¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ªº£²ó¤Ï¡¢Ray㋲¤Î»°±ºÍýÆà¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Þ¥Þ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤ª¼êº¢¥¹¥­¥ó¥±¥¢¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»î¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ë¤É¤ì¤âÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹♡Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾ÉÊ¥¹¥­¥ó¥±¥¢¿Þ´Õ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¤ª¼êº¢¥×¥é¥¤¥¹¥¢¥¤¥Æ¥àÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë½èÊý¤ä¡¢ºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤Ï