¿ÀÎ®Ä®Ìò¾ì Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¿ÀÎ®Ä®µÄÁª¤Ï£±£±Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ìÄê¿ô£¸¤ËÂÐ¤·¤Æ£·¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·Äê¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÌµÅêÉ¼¤Ç£·¿ÍÁ´°÷¤ÎÅöÁª¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¿ÀÎ®Ä®µÄÁª¤Ï£±£±Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ìÄ®¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Äê¿ô£¸¤ËÂÐ¤·¡¢¸½¿¦£¶¿Í¡¢¿·¿Í£±¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ£·¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Î©¸õÊä¤Î¼õÉÕ¤Ï¸á¸å£µ»þ¤ÇÄù¤áÀÚ¤é¤ì£·¿Í°Ê³°¤ËÆÏ¤±½Ð¤Ï¤Ê¤¯Äê¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë´ð¤Å¤­·ç°÷¤¬Äê¿ô¤Î£¶