µîÇ¯²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿È¢º¬¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¤ÇºÆ¤Ó²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¤Ë¤¢¤ëµÙ¶ÈÃæ¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¡ÖË­±ÉÁñ¡×¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ­¤¬¸«¤Ä¤±ÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó7»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¥¤ì¤Î¡Öðµ»ÒÄâ¡×¤¬Á´¾Æ¤·¿·´Û¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ31Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿Ë­±ÉÁñ¤Ç¤ÏµîÇ¯5·î¤Ë¤â²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ´Û¤¬¾Æ¤±µÙ¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È