À¤³¦Åª¤Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄÔ°æ¿­¹Ô¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤¬11Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1500¿Í¤ÎÄ°½°¤òÈþ¤·¤¤²»¿§¤ÇÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·§ËÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢9Æü¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢ー¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÄÔ°æ¿­¹Ô¤µ¤ó¡£ ¥½¥í¤ä¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ê¤É¤È¤Î¶¦±é¤â´Þ¤á¤Æ¼¯»ùÅç¤Ç¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ï11Æü¤Ç7²óÌÜ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¸ø±é¤Ç´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¥Ùー¥È¥ô¥§¥ó¡¢¥ê¥¹¥È¡¢¥·¥ç¥Ñ¥ó¤ÎÌ¾ºî¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Èþ¤·¤¤¥á