¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê33¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÂÀÅÄ°ß»¶presentsÇðÌÚÍ³µª¤Î¥Û¥ó¥Í¥«¥Õ¥§¡×¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼Ä«ÆüÆà±û¡Ê30¡Ë¤È¡¢°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÇðÌÚ¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖAKB¤Î´¶³Ð¤Ï¡Ä2009Ç¯¤ÎÆ¬¤È¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¡È¤µ¤ó¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖAKB¤ÎÈÖÁÈÂ¦¤Ë¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¤µ¤ó¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹