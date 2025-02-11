千葉・松戸市のJR武蔵野線の線路に倒木があり、武蔵野線は一部区間で運転を見合わせています。11日午後4時前、JR武蔵野線の東松戸駅から新八柱駅の間で、線路の上に木が倒れているのを運転士が発見しました。JR武蔵野線は一時運転を見合わせ、その後、府中本町駅から吉川美南駅の間で運転を再開しましたが、吉川美南駅から西船橋駅の区間では午後6時50分現在も運転を見合わせています。これまでのところ、けが人はいないということ