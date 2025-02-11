アイスバーンの路上をリズミカルに走る黒い集団、その正体は。■“黒い集団”正体は？目撃した男性「なんだこれ。どこから逃げてきたのこれ」岩手県奥州市の凍結した国道を走る車のドライブレコーダーには、前方を走る黒い集団の姿が…。目撃した男性「シカでもない、イノシシでもない。クマでもないし、何なんだろう。馬？牛？」「牛です」凍った道を足取りをそろえ、リズミカルに走っていたのは4頭の牛。凍った道路に足を