住宅が全焼。100歳の女性と連絡が取れていません。■100歳女性と連絡取れず10日午後3時半ごろ、長野県松本市で発生した火災。1階の割れた窓から見えるのは激しく燃える炎ばかり。内部の様子はうかがえません。近隣住民によりますと、100歳の女性が一人暮らしをしている住宅だといいます。近くに住む人「（Q.中には誰か住んでますか？）お年寄りが1人いるんですよ。普段は1人で住んでらっしゃるから」火が消し止められたのは