ルーマニアのクラウス・ヨハニス大統領は10日、12日に辞任すると発表した。同国では昨年11月の大統領選で、ロシア寄りの主張を掲げ、極右とも言われる無名候補カリン・ジョルジェスク氏が動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」を駆使した選挙活動で首位を獲得。その後、ロシアの選挙への干渉が指摘されるなどし、憲法裁判所が選挙を無効と判断していた。これに伴い、本来は昨年12月までだった親欧米派のヨハニス氏の任期