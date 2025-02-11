任期満了に伴う五城目町の町長選挙が告示されました。新人2人が立候補して一騎打ちの選挙戦が始まりました。五城目町長選挙に立候補したのは届け出順に五城目町の職員だった新人の川村拓氏48歳と町議会議員を務めていた新人の荒川滋氏57歳のいずれも無所属の2人です。川村拓候補 「私のことを待ってくださるっていう全町民の方々に、この元気な姿を、この笑顔を届け、そして私とともに新しい五城目町を築いていこうではありません