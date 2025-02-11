先月＝1月1日現在の秋田県の人口は前の月から1500人余り減って、約89万2400人になりました。去年1年間では1万7000人余り減少していて、統計開始以来年間の減少数が最大となりました。県のまとめによりますと、去年12月の1か月間に県内では261人が生まれた一方、その約6倍の1564人が死亡し、1303人の自然減となりました。また転勤などで県内に転入した人は584人だったのに対し、県外への転出が799人で215人の社会減でした。これによ