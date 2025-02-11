2月10日 公開 「ちいかわ」のXアカウントにて、ナガノ氏によるマンガ「ちいかわ」のイラストが2月10日に投稿された。 投稿されたイラストは赤ちゃん姿のうさぎのもの。動物のうさぎとおなじく生まれたときから歯が生えているほか、成長後にも見られる勢いの良さを感じられるイラストとなっている。 🍼 pic.twitter.com/sRmWwss6e2 - ちいかわ💫アニメ火金 (@ngnchiikawa)