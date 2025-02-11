11日午後、三重県津市で女子中学生（14）が軽乗用車にはねられ、意識不明の重体です。 【写真を見る】14歳女子中学生が軽乗用車にはねられ意識不明の重体 運転していた21歳保育士の女を逮捕 三重・津市 11日午後2時ごろ、津市大里窪田町の市道で市内に住む中学2年の女子生徒（14）が軽乗用車にはねられました。女子生徒は横断歩道ではない場所を歩いて渡ろうとしたとみられ、病院に搬送されましたが、頭を強く打っていて意識不明