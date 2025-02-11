セブンプレミアムの公式X（旧twitter）で見つけた、肉まんのちょっと変わったアレンジレシピ。それは、レンチンで作る鶏ガラスープとほかほかの肉まんを組み合わせた、肉まんスープ。使用する肉まんは、エビとホタテ貝柱、紅ズワイガニが入ったセブンプレミアムの「金の海鮮肉まん」です。海鮮の旨味が鶏ガラスープに溶け出して、やみつきになるおいしさだとか。寒い冬にぴったりなので作ってみよっと♪ 【肉