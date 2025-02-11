出迎えてもいいんだぞー？オレさまより悲鳴を集めている!?地球侵略を目論む宇宙人が遭遇したもの／宇宙人、猫と住む（1）地球侵略の1000億倍大切なもの、それは猫だった!?ある日地球に降り立ったわるーい宇宙人・クロヤン。彼らの目的は、人間を捕らえてサイボーグ兵士化させるというもの。武器を使い、悲鳴を上げて逃げ惑う人間を片っ端から捕まえていく…はずが!?襲来した宇宙人よりも人間の悲鳴を多く集める存在を知ったクロヤ