11日(火)は各地で雪が降り、10日(月)からさらに積雪が増えた所もありました。 ■11日(火)午後5時時点の積雪 津南町で340cm、魚沼市守門で331cm。また、上越市高田など平地で1m近く積もっている所もあります。 一方、12日(水)は雪ではなく『雨』に注意が必要です。 ■12日(水)午前9時の予想天気図 12日(水)は、朝鮮半島付近の低気圧が足早に日本海に進んできて、低気圧周辺の湿った空気が県内にもかかるでしょう。このた