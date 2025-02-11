“湯沢町”と“十日町市”の境界線をめぐり、争われていた裁判の控訴審判決が先週言い渡されました。35年にわたって続く争いは、“湯沢町”の主張が認められる形となりました。 問題となっているのは、ガーラ湯沢スキー場がある高津倉山付近の2カ所の境界線。 2023年6月の1審。 新潟地裁の判決では、スキー場付近の境界線を1.5kmを十日町市側にずらすべきとする“湯沢町”の主張を認めました。これにより