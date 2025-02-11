◇プロ野球練習試合楽天4-6日本ハム(11日、金武)プロ野球・楽天は初の対外試合となる練習試合を行い、ドラフト1位ルーキーの宗山塁選手が「1番・ショート」でスタメン出場。2安打2得点1盗塁に軽快な守備もみせ、球場を熱狂させました。宗山選手は明治大学からドラフト1位で入団。大学時代には東京六大学野球で歴代7位となる通算118安打を放ちました。第1打席は左腕の根本悠楓投手から2球目を振り抜くと、打球はセンター前へ。