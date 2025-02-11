北海道の中心地といえば、やはり“札幌”。二条市場や狸小路商店街、大通公園、ショッピングビルや飲食店も多くあり、観光だけでなく、ビジネスなどでも訪れる機会が多い場所です。 そんな札幌の中央にある『ホテルWBF札幌中央』はビジネス利用だけでなく子ども連れでも安心・嬉しいポイントがたくさんあるホテルです。 今回は、編集部が実際に行ってみた『北海道Likers編集部のおすすめスポット』として、『ホテルWBF札幌中央』