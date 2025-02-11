テンポの良い餅つきの音が響きました。新潟市の北方文化博物館で、伝統の『三人餅つき』が披露されました。 12日で設立79年を迎える北方文化博物館では毎年、記念行事として伝統の『三人餅つき』を披露しています。『三人餅つき』は、県内随一の豪農と呼ばれた伊藤家に明治時代から伝わる伝統行事で、3本の杵で餅をテンポよくついていきます。 11日は、子どもたちも餅つきを体験！つきあがった約10kgの餅は、雑煮にして集ま