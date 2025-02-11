北海道岩見沢市の住宅で、車庫の屋根の雪下ろし作業をしていた８３歳の男性が転落する事故がありました。男性はろっ骨など３か所を骨折する重傷です。事故があったのは岩見沢市北６条西１８丁目の住宅の車庫です。午後１時ごろ、近所の住民が車庫の近くに横たわる男性を発見し、消防に通報しました。警察によりますと、男性は一人で車庫の屋根の雪下ろし作業中に、およそ２メートル高さから足を滑らせて転落したということで