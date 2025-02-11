2月10日、元AKB48でタレントの福留光帆が、活動再開することを発表した。体調不良のため、2025年1月から芸能活動を休止していた福留。所属事務所の公式サイトでは、「弊社所属タレントの福留光帆は、先月より約1ヶ月間の休養をいただいておりましたが、この度、今週水曜日放送の J-WAVE『GURU GURU!』より復帰が決定いたしました」と告知された。「復帰後は、本人の体調や状況に合わせて無理のないペースで活動を再開してまい