横浜DeNAの度会（わたらい）隆輝外野手が2月10日、自身のInstagramを更新。そのなかで、インフルエンサーのなっちーとの交際を宣言した。《2人とも仕事に向き合って全力で頑張りますので、温かい応援をよろしくお願いいたします！》というテキストとともに、女性を後ろからハグするラブラブな写真も掲載している。度会は、ヤクルトでユーティリティープレーヤーとして活躍した度会博文氏の次男。2023年のドラフトで、1位でDeNA