ネットプラットフォームのデータによると、中国国産アニメーション映画「哪吒之魔童閙海（ナーザの魔童大暴れ）」の前売りも含めた興行収入が11日午前現在、87億元（約1820億円）に達した。興収面での大成功が関連グッズ消費市場にも爆発的な売れ行きをもたらした。映画鑑賞後の余韻に浸りたい観客は、コラボの関連グッズに目を向けている。フィギュアメーカー・泡泡瑪特（ポップマート）は1月30日に「哪吒