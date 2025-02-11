「イモ欽トリオ」の山口良一（ヨシオ、69）と西山浩司（ワルオ、64）長江健次（フツオ、60）が11日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。NHK紅白歌合戦出場を断わっていた過去を明かした。1981年、フジテレビのバラエティー番組「欽ドン!良い子悪い子普通の子」に出演していた3人で結成したユニット。同年8月にデビュー曲「ハイスクールララバイ」をリリースし、150万枚を超えるミリオンヒ