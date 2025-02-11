埼玉県八潮市の道路陥没事故で、埼玉県の大野元裕知事が落下したトラックのキャビンの中に人がいる可能性について言及しました。埼玉県の大野知事は11日午後6時から始まった災害対策本部会議の冒頭で、落下したトラックについて「見つかったキャビンらしきものは所有する会社車両のものであることが確認された」「キャビンの中に人がいる可能性があると判断したと聞いている」と話しました。キャビンは陥没箇所から約30メー