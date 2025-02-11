Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年2月11日は、軽量設計で女性でも使いやすいSPICERR（スパイサー）の「ポケッタブル高圧洗浄機（SWU-1）」や、8Lの大容量タンクを搭載したKarcher（ケルヒャー）の「マルチクリーナー OC 3 FOLDABL（‎1.599-302.0）」