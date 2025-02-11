パラスポーツに触れ、実際にその魅力を体感してもらおうと、11日、白山市の商業施設でパラリンピックの種目などを体験するイベントが開かれました。 祝日の11日、にぎわいを見せていたのは…地元の車いすバスケットボールチームで活躍している選手たちの迫力あるプレーです。年齢や障がいの有無に関わらず、さまざまな人が交流できる場を提供しパラスポーツの魅力を伝えようと石川県と県障害者