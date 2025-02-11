福岡は11日、久しぶりに清々しい青空が広がりました。今シーズン「最強最長寒波」から一転、春の訪れを告げるイベントが開かれました。 着物の切れ端などで作られた様々な形の「つるしびな」。福岡県柳川市に江戸時代末期から伝わるとされる、女の子の初節句を祝う飾り「さげもん」です。■中村安里アナウンサー「こちらには、大きな『さげもん』が飾られています。私の身長よりも大きな『さげもん』です。カラフル