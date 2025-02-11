2010年に誕生し、現在世界約70か国で100種以上の韓国食品を展開している「bibigo」。スーパーで見かける機会が増えてはいるものの、種類が豊富で「何から試せばいいの？」という人も多いはず。そこで中の人にオススメ商品を聞いた！ bibigoといえば、まずはこの3品 春雨と豆腐が入った、韓国シェア1位の大ぶり餃子 韓国シェアNo.1の人気商品で、日本でも過去3年間で販売数1000万袋を突破。5種の野菜のほか春雨と豆腐が入っ