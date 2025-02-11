佐賀市で、恒例の「佐賀城下ひなまつり」が開かれています。 ■吉村史織アナウンサー「佐賀市内一帯では、先週からひな祭りのイベントが始まっていて、町中が華やかな雰囲気に包まれています。こちらの施設では大きなひな壇におよそ250体ものひな人形が飾られていて圧巻です。」旧佐賀藩主・鍋島家に伝わる明治から昭和初期にかけての貴重なひな人形など、市内13の施設に合わせて5000体ほどが展示されています。その中に