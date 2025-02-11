9人組グローバルグループ・&TEAMのYUMA、HARUA、TAKIが、あす12日発売のファッション誌『ar』3、4月合併号特別版（主婦と生活社）の表紙を飾る。【写真】連載に登場！黄色を表現する&TEAM・HARUA3人は、リラックスした雰囲気がただようゆるっとした衣装で登場。見ているだけで癒される3人が、天使グラビアを届ける。通常版は6ページ、特別版は10ページの特大ボリュームで届ける。両バージョンとも裏表紙にはきらめく夜